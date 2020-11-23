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На видео с жестоким задержанием попал силовик - он очень похож на мужа баскетболистки сборной

Один из силовиков на видео с жестоким задержанием 22 ноября оказался очень похож на мужа баскетболистки сборной Беларуси Юлии Рытиковой (до замужества Дурейко). Она играла в одной команде с Левченко

На видео с жестоким задержанием попал силовик - он очень похож на мужа баскетболистки сборной
Совместное семейное фото с супругой и сыном
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скриншот видео
Воскресный марш в Минске 22 ноября стал примечателен не только своим новым форматом (протестующие не шли массово в центр города, собравшись в своих районах и дворах), но и не такой уж и большой (по сравнению с последними двумя акциями) цифрой задержанных, пишет Трибуна. 

По данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», на 21:00 воскресенья таковых оказалось более 300 человек по всей стране.

Однако без жестокости со стороны силовиков не обошлось. Одно из таких попало на видео и было опубликовано в сети. Один из силовиков оказался очень похож на мужа баскетболистки сборной Беларуси Юлии Рытиковой (до замужества Дурейко).

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К слову, последний ноябрьский сбор «националки» был отменен из-за вспышки коронавируса в команде, а Юлия была как раз-таки среди заболевших. На данный момент Рытикова является игроком минского «Горизонта».

Примечательный момент в том, что Юлия Рытикова выступала на многих крупных турнирах, как, например, ЧЕ-2015 и Олимпиада в Рио в 2016-м в одной команде с Еленой Левченко, одной из репрессированных за свою гражданскую позицию спортсменок.
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