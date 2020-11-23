Воскресный марш в Минске 22 ноября стал примечателен не только своим новым форматом (протестующие не шли массово в центр города, собравшись в своих районах и дворах), но и не такой уж и большой (по сравнению с последними двумя акциями) цифрой задержанных, пишет Трибуна.





По данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», на 21:00 воскресенья таковых оказалось более 300 человек по всей стране.





Однако без жестокости со стороны силовиков не обошлось. Одно из таких попало на видео и было опубликовано в сети. Один из силовиков оказался очень похож на мужа баскетболистки сборной Беларуси Юлии Рытиковой (до замужества Дурейко).





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К слову, последний ноябрьский сбор «националки» был отменен из-за вспышки коронавируса в команде, а Юлия была как раз-таки среди заболевших. На данный момент Рытикова является игроком минского «Горизонта».





Примечательный момент в том, что Юлия Рытикова выступала на многих крупных турнирах, как, например, ЧЕ-2015 и Олимпиада в Рио в 2016-м в одной команде с Еленой Левченко, одной из репрессированных за свою гражданскую позицию спортсменок.