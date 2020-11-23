Дарья Блашко: работы в киевском университете, в основном, пишу на украинском. Даже думать начинаю на украинском языке
На контрольном соревновании в Финляндии украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку.
Для сайта федерации она рассказала об учебе в Киеве и об освоении украинского языка.
- Основным языком для общения для меня все же остается русский, но работы, в основном, пишу на украинском.
Когда оказываюсь в среде, где говорят только на украинском языке, то даже думать начинаю на нем. Иногда все перемешивается в голове, и это, наверное, самое сложное.
10:15 23/11/2020
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