



Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из Австралии, на втором месте — румынка Симона Халеп, замыкает тройку лидеров японская теннисистка Наоми Осака.





Сильнейшая из представительниц Беларуси Арина Соболенко завершила сезон на 10-м месте, Виктория Азаренко — на 13-м.





В первую сотню также вошла Александра Саснович (90).





МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

ЖЕНЩИНЫ





1 (1). Э.Барти (Австралия) 8717

2 (2). С.Халеп (Румыния) 7255

3 (3). Н.Осака (Япония) 5780

4 (4). С.Кенин (США) 5760

5 (5). Э.Свитолина (Украина) 5260

6 (6). Кар.Плишкова (Чехия) 5205

7 (7). Б.Андрееску (Канада) 4555

8 (8). П.Квитова (Чехия) 4516

9 (9). К.Бертенс (Нидерланды) 4505

10 (10). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь) 4220

…13 (13). В.АЗАРЕНКО 3426

…90 (90). А.САСНОВИЧ 833

…133 (133). О.ГОВОРЦОВА 570

…293 (293). В.ЛАПКО 207







