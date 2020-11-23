БАТЭ разгромил «Белшину», жодинское «Торпедо» одолело «Ислочь» в предпоследнем туре чемпионата страны
22 ноября прошли матчи предпоследнего, 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
БАТЭ (Борисов) — Белшина (Бобруйск) — 5:0
22 ноября. Борисов. Арена Анатолия Капского.
Судья: Д.Доля (Гродно).
БАТЭ: Чичкан — А.Филипович, Я.Филипович, Филипенко, Настич (Копитович, 81) — Яблонский, Бага (Бессмертный, 72) — Нехайчик, Мукам, Милич — Скавыш (Сигневич, 66).
Запасные: Кудравец, Мякиш, Сарока.
Белшина: Харитонович — Кучинский, Сазонович (Лебедев, 45), Одеоибо (Бутаков, 69), Кирисов — Нечаев, Бордуков, Салимов, Ясюкевич, Левицкий (Соланович, 46) — Ковель.
Голы: 1:0 — Мукам (39). 2:0 — Скавыш (56, с пенальти). 3:0 — Скавыш (57). 4:0 — Нехайчик (74). 5:0 — Милич (90+1).
Предупреждения: Левицкий (30), Лебедев (67).
Послематчевый комментарий главного тренера БАТЭ Александра Лисовского:
- Начали скованно. Потом забили — молодцы. Во втором тайме увеличили преимущество. Заслуженная победа.
- Мукам сыграл на позиции Драгуна. Удивило?
- Нисколько. Поэтому он и вышел в старте.
- Почему заменили Скавыша так рано?
- Он наигрался за сборную. Да и не хотели, чтобы он получил четвертую карточку.
- Виллюмссон и Володько не попали в заявку. Почему?
- У них микротравмы.
Остальные матчи 29-го тура:
Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Ислочь (Минский р-н) - 2:0
Торпедо-БелАЗ: Бушма — Устинов, Яшин, Аусси, Бордачев (Николаевич, 74) — Капленко, Хачатурян (к) — Габовда, Велозо (Павлюковец, 88), Габриэл Рамос — Д.Антилевский (Афанасьев, 64).
Голы: 1:0 - Антилевский (45, с пенальти). 2:0 - Габовда (60).
Смолевичи - Славия (Мозырь) - 0:3
Смолевичи: Лазовский — Бочеров, Потапенко, Савостиков (Демченко 59), Ханкевич, Шавель, Александров, Алибеков, Джигеро, Жевнеров (к), Макаров.
Голы: 0:1 - Слюсар (5). 0:2 - Тлупов (90). 0:3 - Жевнеров (90+2, автогол).
Городея - Динамо (Брест) - 1:4
Голы: 0:1 - Гордейчук (50). 1:1 - Сайчич (53, со штрафного). 1:2 - Лаптев (63). 1:3 - Милевский (78). 1:4 - Нойок (90).
На 85 минуте Диалло (Динамо) не реализовал пенальти (штанга).
Нёман (Гродно) - Слуцк - 1:0
Гол: 1:0 - Кадимян (29).
Минск - Витебск - 2:2
Голы: 1:0 - Евдокимов (6). 2:0 - Ал.Васильев (17). 2:1 - Клопоцкий (43). 2:2 - Червяков (90+2).
На 87-й минуте удалён Ануфриев (Минск).
Рух (Брест) - Шахтер (Солигорск) - 1:2
Голы: 0:1 - Антич (8). 1:1 - В.Садовский (13). 1:2 - Архипов (21).
Энергетик-БГУ (Минск) - Динамо (Минск) - 2:3
Голы: 0:1 - Климович (9). 1:1 - Бакич (11). 1:2 - Климович (13). 1:3 - Шикавка (41, с пенальти). 2:3 - Бакич (48).
Заключительные матчи чемпионата состоятся 28 ноября:
"Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Шахтер" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Нёман", "Витебск" - "Торпедо"-БелАЗ, "Ислочь" - "Городея", "Славия" - "Энергетик"-БГУ, "Белшина" - "Рух", "Слуцк" - "Смолевичи".
08:42 23/11/2020
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