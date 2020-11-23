БАТЭ (Борисов) — Белшина (Бобруйск) — 5:0





22 ноября. Борисов. Арена Анатолия Капского.





Судья: Д.Доля (Гродно).





БАТЭ: Чичкан — А.Филипович, Я.Филипович, Филипенко, Настич (Копитович, 81) — Яблонский, Бага (Бессмертный, 72) — Нехайчик, Мукам, Милич — Скавыш (Сигневич, 66).

Запасные: Кудравец, Мякиш, Сарока.





Белшина: Харитонович — Кучинский, Сазонович (Лебедев, 45), Одеоибо (Бутаков, 69), Кирисов — Нечаев, Бордуков, Салимов, Ясюкевич, Левицкий (Соланович, 46) — Ковель.





Голы: 1:0 — Мукам (39). 2:0 — Скавыш (56, с пенальти). 3:0 — Скавыш (57). 4:0 — Нехайчик (74). 5:0 — Милич (90+1).





Предупреждения: Левицкий (30), Лебедев (67).









Послематчевый комментарий главного тренера БАТЭ Александра Лисовского:





- Начали скованно. Потом забили — молодцы. Во втором тайме увеличили преимущество. Заслуженная победа.





- Мукам сыграл на позиции Драгуна. Удивило?

- Нисколько. Поэтому он и вышел в старте.





- Почему заменили Скавыша так рано?

- Он наигрался за сборную. Да и не хотели, чтобы он получил четвертую карточку.





- Виллюмссон и Володько не попали в заявку. Почему?

- У них микротравмы.





Остальные матчи 29-го тура:





Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Ислочь (Минский р-н) - 2:0

Торпедо-БелАЗ: Бушма — Устинов, Яшин, Аусси, Бордачев (Николаевич, 74) — Капленко, Хачатурян (к) — Габовда, Велозо (Павлюковец, 88), Габриэл Рамос — Д.Антилевский (Афанасьев, 64).

Голы: 1:0 - Антилевский (45, с пенальти). 2:0 - Габовда (60).





Смолевичи - Славия (Мозырь) - 0:3

Смолевичи: Лазовский — Бочеров, Потапенко, Савостиков (Демченко 59), Ханкевич, Шавель, Александров, Алибеков, Джигеро, Жевнеров (к), Макаров.

Голы: 0:1 - Слюсар (5). 0:2 - Тлупов (90). 0:3 - Жевнеров (90+2, автогол).





Городея - Динамо (Брест) - 1:4

Голы: 0:1 - Гордейчук (50). 1:1 - Сайчич (53, со штрафного). 1:2 - Лаптев (63). 1:3 - Милевский (78). 1:4 - Нойок (90).

На 85 минуте Диалло (Динамо) не реализовал пенальти (штанга).





Нёман (Гродно) - Слуцк - 1:0

Гол: 1:0 - Кадимян (29).





Минск - Витебск - 2:2

Голы: 1:0 - Евдокимов (6). 2:0 - Ал.Васильев (17). 2:1 - Клопоцкий (43). 2:2 - Червяков (90+2).

На 87-й минуте удалён Ануфриев (Минск).





Рух (Брест) - Шахтер (Солигорск) - 1:2

Голы: 0:1 - Антич (8). 1:1 - В.Садовский (13). 1:2 - Архипов (21).





Энергетик-БГУ (Минск) - Динамо (Минск) - 2:3

Голы: 0:1 - Климович (9). 1:1 - Бакич (11). 1:2 - Климович (13). 1:3 - Шикавка (41, с пенальти). 2:3 - Бакич (48).





Заключительные матчи чемпионата состоятся 28 ноября:





"Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Шахтер" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Нёман", "Витебск" - "Торпедо"-БелАЗ, "Ислочь" - "Городея", "Славия" - "Энергетик"-БГУ, "Белшина" - "Рух", "Слуцк" - "Смолевичи".