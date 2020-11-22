«Сам я на лыжах более 30 раз пробежал 50 км (марафоны) на соревнованиях. А вот эта красавица (Ольга Хижинкова – Tribuna.com) осилила 42км не раз и бегом. И это притом, что она Мисс Беларусь. И это круто! С днем рождения, Ольга! Ждем на воле в свободной Беларуси!», – написал Долидович.

Задержание Ольги Хижинковой вызвало бурную реакцию белорусского общества. Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» поддержало колоссальное количество людей, в том числе и из мира белспорта.









Административный арест «Мисс Беларусь-2008» в общей сложности составил целых 27 суток – к 12 суткам по первому решению суда на следующий день добавилось еще 15.





22 ноября Ольга отмечает свой день рождения и если бы не вторая часть «административки», то она могла его встречать на свободе и принимать поздравления лично. А так пожелания приходят лишь в соцсетях, но их очень много.