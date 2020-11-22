+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Спасибо за борьбу. Правда с нами». Белорусы поздравляют Хижинкову, оказавшуюся в свой день рождения за решеткой

Белорусский лыжник Сергей Долидович поздравил Ольгу Хижинкову с днем рождения.


«Сам я на лыжах более 30 раз пробежал 50 км (марафоны) на соревнованиях. А вот эта красавица (Ольга Хижинкова – Tribuna.com) осилила 42км не раз и бегом. И это притом,  что она Мисс Беларусь. И это круто! С днем рождения, Ольга! Ждем на воле в свободной Беларуси!», – написал Долидович.

Задержание Ольги Хижинковой вызвало бурную реакцию белорусского общества. Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» поддержало колоссальное количество людей, в том числе и из мира белспорта. 


Административный арест «Мисс Беларусь-2008» в общей сложности составил целых 27 суток – к 12 суткам по первому решению суда на следующий день добавилось еще 15.

22 ноября Ольга отмечает свой день рождения и если бы не вторая часть «административки», то она могла его встречать на свободе и принимать поздравления лично. А так пожелания приходят лишь в соцсетях, но их очень много.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]