Встреча между спортсменами состоялась в воскресенье 22 ноября и продолжалась два часа и 19 минут.





В первом сете решающего матча соревнований был сильнее Ивашко, в настоящее время находящийся на 113-й строчке рейтинга АТР – 6:4. Второй выиграл французский теннисист – 3:6, а в третьем на тай-брейке победу праздновал Ивашко – 7:6 (7:3).





В текущем году призовой фонд турнира Sparkasse Challenger, проходившего в Ортизеи, составил почти 45 тысяч евро.



