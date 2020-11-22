Странные дела с допуском зрителей на спортивные мероприятия в Гродно

Неужели из-за экспертного мнения, что лед – лекарство?

20 ноября футбольный «Неман» объявил, что домашний матч 29 тура высшей лиги против «Слуцка» пройдет без зрителей. Такое решение приняли власти города, а причиной назвали «ухудшение эпидемиологической обстановки» – очевидно, что речь о коронавирусе, который ставит в Беларуси рекорды по охватам даже в официальной статистике. Для «Немана» это будет уже вторая домашняя игра без зрителей подряд – 25 октября на встречу со «Славией» болельщиков не пустили с точно такой же формулировкой, как теперь. Тогда гродненцы, оставшись без поддержки, отдали мозырянам важнейшие три очка, уступив 1:2. Вообще «желто-зеленым» предстоит уже четвертая в сезоне «вышки» игра при пустых трибунах – и предыдущие три клуб проиграл, пишет by.tribuna.com





Тому, что еще одна очень важная игра («Неман» идет третьим в таблице в плотной группе конкурентов) пройдет без поддержки, удивился даже вратарь команды Дмитрий Дударь – он предположил, что вирус в городе ранжирует дни распространения.





И вроде бы гродненские власти должны понимать обстановку – да, никакой статистики по отдельным городам в открытом доступе нет, но Гродненскую область как-никак уже три месяца возглавляет экс-министр здравоохранения Владимир Караник. Но как тогда объяснить то, что 21 ноября на матче хоккейного «Немана» с «Гомелем» (1:3) зрители спокойно проходили на трибуны гродненского ледового дворца, расположенного в сотне метров от футбольного стадиона?









На входе поставили людей, измерявших зрителям температуру – но ее повышение, как известно, у заразившихся далеко не всегда наступает сразу, так что защита совсем не 100%.





В белхоккее уже были вспышки ковида в этом сезоне: пострадали, например, «Локомотив» и «Химик» (к слову, в отличие от футбола, им засчитали технические поражения в сорвавшихся матчах). Но носить маски тренеров, как видим, это не вдохновило. Хотя «Неман» очень хорошо знает о том, что такое эпидемия в команде.





А вот для болельщиков до матча объявляли, что защищать лицо необходимо – собственно, обязательный масочный режим для общественных мест (ледовый дворец, безусловно, к ним относится) уже действует во всей Беларуси, а в Гродно введен еще неделю назад. И, наверное, без масок на арену и правда не пускали. Но по факту снять их на месте никто не мешал – что фанату гостей...





...что болельщикам хозяев. Еще одной важной меры защиты от передачи вируса, социальной дистанции, мы тут тоже не наблюдаем.









Вот еще один кадр – тут в маске дай Бог, если каждый второй зритель.









Итак, в один уик-энд на зрителям в Гродно можно на хоккей (в закрытое помещение), зато нельзя на футбол (с открытыми трибунами). Неужели все объясняется советом эксперта во всех областях о том, что в ледовом дворце «нет вирусов никаких», а лед – «самое настоящее антивирусное лекарство»?





Фото: ХК «Неман», ФК «Неман»







