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Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола выступил против проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Минске, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет», — написал Куммола в своем твиттере.

Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и, в случае чего, сделать замену. Таким образом окончательного решения стоит ждать до конца января.

Белорусская сторона заявляла, что в случае отказа Латвии она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою очередь, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.

Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам Совета Международной федерации хоккея заявил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.

Федерацию беспокоит два момента.

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.
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