Россия рассмотрит возможность проведения Чемпионата мира 2021 вместо Беларуси
Россия рассмотрит возможность проведения ЧМ-2021 вместо Беларуси, если это предложит Международная федерация хоккея. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерации хоккея России.
Лукашенко и Путин играют в хоккей / Reuters
Однако, как сообщает ФХР, предложений о проведении ЧМ-2021 в России пока не поступало.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года планируется провести в Минске и Риге. Решение было принято еще в 2017 году. Но в августе 2020 года, после жестокого задержания мирных демонстрантов в Беларуси, Латвия предложила перенести белорусскую часть турнира в другую страну.
14:05 21/11/2020
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