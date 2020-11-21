Лукашенко и Путин играют в хоккей / Reuters





Однако, как сообщает ФХР, предложений о проведении ЧМ-2021 в России пока не поступало.





Чемпионат мира по хоккею 2021 года планируется провести в Минске и Риге. Решение было принято еще в 2017 году. Но в августе 2020 года, после жестокого задержания мирных демонстрантов в Беларуси, Латвия предложила перенести белорусскую часть турнира в другую страну.