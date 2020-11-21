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Глава федерации Дании: «Если история с Басковым окажется правдой, то это несовместимо с проведением ЧМ»

Окончательного решения стоит ждать до конца января.


Глава хоккейной федерации Дании Хенрик Бах Нильсен поделился мнением о проведении чемпионата мира в Беларуси, сообщает Трибуна.

— Я сам на этой неделе присутствовал на заседаниях ИИХФ. И я могу четко сказать, что мы не перенесли чемпионат мира из Беларуси в Россию, — цитирует главу датской федерации dr.dk.

— На основании экспертного заключения мы обсудили все возможные варианты, касающиеся чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но ничего не решено. Мы не будем вести переговоры с другими странами, пока не договоримся о переносе чемпионата мира. Но мы еще не приняли решение.

Для меня безопасность и здоровье игроков и болельщиков имеют наивысший приоритет. Но ситуация в Беларуси не успокоилась.

И если история с Басковым окажется правдой, то совершенно очевидно, что это несовместимо с проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Это будет похоже на подливание бензина в огонь. Но пока я слышал об этой истории только из СМИ. Этого мы еще не обсуждали в ИИХФ, — заявил Нильсен.

Турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и в случае чего сделать замену. Таким образом, окончательного решения стоит ждать до конца января.
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