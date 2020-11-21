Барановичский спасатель стал чемпионом мира по самбо
Среди победителей Чемпионата мира по самбо среди мастеров, проходящем в республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", - барановичский спасатель, сообщили в МЧС.
"Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №2 Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Василий Войтехович стал чемпионом мира по самбо в личном первенстве. Боролся спортсмен в возрастной категории 40-44 лет в весе до 68 кг", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Во второй день соревнований спасатель в составе сборной Беларуси также стал серебряным призером чемпионата в командном первенстве.
"Спорт стал неотъемлемой частью моей жизни, я давно с ним на "ты". К слову, моя работа немыслима без спортивной закалки. Во многих случаях спасение людей, качество выполнения боевых задач зависит от выносливости и физической развитости спасателя", - прокомментировал победу Войтехович.
12:24 21/11/2020
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