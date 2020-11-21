Ив Жан-Барт покинул должность, которую занимал с 2000 года / фото kick442.com





ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта.





Об этом сообщает The Guardian.





Еще в мае стало известно о том, что правительство Гаити открыло дело, обвиняя функционера в сексуальном насилии в отношении футболисток национальной сборной.





По данным ФИФА, Жан-Барт занимался этим на регулярной основе в последние шесть лет.





Теперь уже экс-руководителю запрещено занимать любые должности в футбольной сфере. Также он оштрафован на миллион швейцарских франков.





Суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).





Ив Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.



