ФИФА пожизненно отстранила руководителя Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие
Ив Жан-Барт занимал свой пост 20 лет.
Ив Жан-Барт покинул должность, которую занимал с 2000 года / фото kick442.com
ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта.
Об этом сообщает The Guardian.
Еще в мае стало известно о том, что правительство Гаити открыло дело, обвиняя функционера в сексуальном насилии в отношении футболисток национальной сборной.
По данным ФИФА, Жан-Барт занимался этим на регулярной основе в последние шесть лет.
Теперь уже экс-руководителю запрещено занимать любые должности в футбольной сфере. Также он оштрафован на миллион швейцарских франков.
Суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ив Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.
10:09 21/11/2020
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