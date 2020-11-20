– Расскажите про движение «Свободное Объединение спортсменов Беларуси»? Как оно возникло и как вы туда попали?





– Когда люди одинаково думают, им свойственно объединяться. Это движение так и образовалось, у него нет руководителей. Когда нас спрашивают, кто у нас главный, мы отвечаем, что у нас главные – все.





– А как вы составили обращение в адрес Лукашенко?





– Я узнала об этом обращении, когда оно уже существовало. Просто были люди с одинаковым видением, и эти люди не были согласны с тем, что происходит в стране. Вот мы и начали подписывать обращение.





– У нас в России известные спортсмены создают Putin Team. А вы как-то наоборот…





– У нас такого не было, никто не предлагал. Мы сразу себя четко поставили: не принадлежим ни к какой партии, никого не защищаем. Наши требования с самого начала были простые и понятные: остановить фальсификацию выборов, выпустить политзаключенных, поддержать тех, кто был подвержен репрессиям. У нас было шесть пунктов. То есть ни о каком аналоге Putin Team речи не шло.





Нам часто говорят, что мы предали власть. Но, понимаете, власть сейчас творит такие вещи… А где совесть? Где человечность? Есть же Конституция, которая гарантирует каждому гражданину соблюдение его прав.





Получается, нужно поддерживать власть при всем том, что происходит? Для меня и для тех спортсменов, которые подписали обращение, ответ очевиден. Как можно спать, когда такое творится, и как можно с этим соглашаться, я не знаю.





– А все звезды белорусского спорта с вами согласны?





– К сожалению, нет. Есть очень известные спортсмены, которых знают во всем мире, и все, что они на сегодня сказали, это – мы за все хорошее и против всего плохого, мы за мир. Мне кажется, после 100 дней протеста и после 27 тысяч репрессированных так говорить уже не позволено.





Да мы все за мир, за соблюдение законов. Причем соблюдение не только по отношению к властям, но и по отношению к людям, для которых эти законы вообще-то и существуют. А выступления «за мир»… За какой мир? За тот, который в Северной Корее?





Насилие – это следствие. Говорить о причине означает взять на себя ответственность. К сожалению, сейчас некоторые белорусские спортсмены с мировым именем высказываются для галочки. Мы прошли точку невозврата, и лучше тогда вообще ничего не говорить, чем выступать за мир в общих чертах. Потому что в этом нет смысла. Нельзя уже быть на нейтральной полосе.





Знаете, некоторые люди просят не привязывать их к политике. Но мы все уже в политике, потому что в стране сейчас правовой дефолт. Нам, например, Конституция позволяет свободно выходить на мирные протесты, но, оказывается, нужно пойти в органы, сделать заявление и ждать решения, позволят ли нам выйти. О чем мы вообще говорим? XXI век, центр Европы.





Так что я не понимаю тех спортсменов, которые могли бы высказаться, но держат нейтралитет. Да даже хотя бы выскажите, что вы за власть – мы же стремимся к стране, где у каждого может быть возможность безнаказанно думать что угодно. Но нейтралитет в такой ситуации хуже всего. Вы же видите, что людей хватают, сажают, убивают…





– Может, они боятся?





– Согласна, идут репрессии, на спортсменов давят. Кого-то увольняют из сборных. Но даже при этом давлении люди все равно оставляют свои подписи. Понимаете, мы говорим о духовной силе нации. Для спортсменов это же смысл жизни – добиться чего-то, а они готовы жертвовать этим.





Но это лишь еще раз говорит о том, что страна тебя не ценит за спортивные качества и достижения. Просто нужно с кем-то согласиться, закрыть рот, и тогда все будет хорошо.





– Вы говорите о каких-то конкретных спортсменах?





– Я думаю, те люди, о которых я говорю, знают, кого я имею в виду. Мне кажется, не стоит их лишний раз выделять, это незачем. У нас, например, популярен футбол, есть одиночные виды спорта, в которых выступают очень известные белорусы. Очень много внимания в нашей стране уделяют хоккею. Здесь мы тоже ожидали поддержки, но, к сожалению, ее не было.





Знаете, в какой-то момент мы поняли, что призывать неправильно. Просто люди смотрят на то, что происходит, и делают вид, что ничего этого нет. В центре Европы столько людей не репрессировали с 1940 года, но куда проще жить и не думать, что в твоей стране избивают, убивают, сажают в тюрьму.



