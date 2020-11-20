"За последние сутки в некоторых СМИ появилась информация об увольнении чемпионки мира в беге на 800 метров Марины Арзамасовой. Причем об увольнении из штата Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, где Марина не была трудоустроена. Так, например, пишет INTERFAX.BY.





Поводом для раздумий послужил пост Арзамасовой на станице в instagram, где она неоднозначно написала: «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно…, но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели».





Данный пост спровоцировал СМИ на написание публикаций, не соответствующих действительности, которые в последующем опровергла и сама спортсменка в своем instagram. Сообщаем, что Марина не была трудоустроена в РЦОП по легкой атлетике, откуда ее поспешили уволить не обладающие достоверной информацией СМИ.





На сегодняшний день она находится в отпуске по уходу за ребенком и, как и ранее, проходит службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. Как сообщил нам председатель спорткомитета ВС полковник Анатолий Ханевский: «По действующему до 18 августа 2021 года контракту Марина служит в армии, и никто не будет его прерывать ранее указанного срока».





Напомним, что на протяжении долгого времени идет допинговое разбирательство в отношении Арзамасовой, а поводом для публикации поста, стало ожидаемое в ближайшее время решение касательно данной темы", — говорится в сообщении БФЛА.