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IIHF: «Это был бы абсурд, если бы Россия приняла у себя ЧМ»

Оценена вероятность переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси в Россию

Калерво Куммола
Фото: All Over Press Finland / Legion-media.ru

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола оценил вероятность переноса чемпионата мира из Беларуси в России. Его слова приводит финский телеканал MTV Uutiset.

Куммола заявил, что перенос матчей в Москву маловероятен из-за ситуации с большим количеством случаев заражения коронавирусом в России. Он также подчеркнул, что Россия — одна из немногих стран, кто поддерживает действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, чьими действиями недовольно мировое сообщество. «Это был бы абсурд, если бы Россия приняла у себя ЧМ», — подытожил представитель IIHF.

19 ноября журналист канадского издания The Hockey News Райан Кеннеди заявил, что минские встречи турнира пройдут в Москве. По его словам, президент IIHF Рене Фазель поехал в Россию, чтобы обсудить перенос с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, пишет Лента.ру.

13 августа латвийские власти заявили об отказе принимать матчи чемпионата мира совместно с Беларусью. Первоначально планировалось, что турнир пройдет в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Спустя две недели белорусская сторона объявила о готовности провести турнир самостоятельно, а Латвия отправила письмо в IIHF с требованием лишить Беларусь мирового первенства.
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