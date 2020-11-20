Вечером 11 ноября Роман Бондаренко вышел на площадь Перемен, желая отстоять БЧБ-ленты, которые приехали срезать непрошенные гости. Не приходя в сознание, вечером 12 ноября Бондаренко скончался – и его гибель подняла волну народного возмущения и скорби. И возмущение, и скорбь самым жестоким образом давили и давят силовики, но по-настоящему повлиять на глубинные процессы такими методами они не могут.





Вскоре после нападения в двух фигурах из присутствовавших на месте трагедии стали угадывать черты людей белспорта. Журналистское сопоставление кадров и небольшое расследование привело к выводу: один из тех, кто попал на камеры, максимально похож на главу ФХБ Дмитрия Баскова, другой – на бойца и тренера Дмитрия Шакуту. Ни один из них, несмотря на многочисленные попытки задать вопрос, так и не опровергли прямо версию об их присутствии на площади вечером 11 ноября. Более того, в Telergram распространилась запись разговора двух голосов, очень похожих на голоса Баскова и Шакуты – по контексту ясно, что диалог шел днем 12 ноября, и обсуждается происшествие на площади, а один из голосов оповещает, что «там, если что, то нас не было нигде».





Первые публичные подозрения на Шакуту пали 13 ноября. Но это, похоже, его не сильно тронуло – вечером того же дня он привычно для себя принял участие в любительском хоккейном матче. Играл за вторую команду клуба «Бастион» – тренирует его как раз Басков. Возникла потребность в «дубле» у «Бастиона» не так давно, заявили его в челлендж-лигу (Д4) любительского чемпионата Минска, и то выступает он вне конкурса. Основная команда же осталась во второй лиге (Д3), где чувствует себя комфортно, выходя в финал уже четыре сезона подряд. Правда, последние два раза решающий матч проигрывали команде «Щит» в «дерби братьев» – если за «Бастион» играют Виктор и Николай Лукашенко, то в составе «Щита» выступает Дмитрий Лукашенко. В последнем финале, что состоялся в сентябре и закончился победой «Щита» 2:0, участвовал и Шакута, но в начавшемся новом сезоне тренер-инструктор отправился во вторую команду. «Бастион-2» 13 ноября обыграл «Грифонов» 6:3, Шакута даже забросил шайбу, но интереснее, что тут-то он точно грубо толкнул противника – только его никто не добивал, а бойцу вынесли пусть двухминутное, но наказание.

Но что мы все о Шакуте? В составе двух команд «Бастиона» полно интересных и таинственных личностей. Хотя некоторые при поиске по соцсетям оказались вполне обычными ребятами, не так давно перешедшими из других команд. При этом о кое-ком из игроков можно найти в интернете лишь один факт – факт их работы в службе безопасности Александра Лукашенко. Ну а есть более понятные истории, о которых мы и расскажем подробнее.

Даниил Басков





Вратарь «Бастиона-2» – сын главного тренера клуба. Парень, которому 18 исполнится только через месяц, выигрывал «Золотую шайбу» в одной команде «Грифоны» с отцом-коучем и Николаем Лукашенко. Но о выходе на профессиональный уровень, о котором Басков-младший задумывался еще два года назад, ничего не слышно. Впрочем, это не мешает на госТВ восхищаться фигурой его отца, а заодно уверять, что из юного кипера еще «выйдет толк». А пока в своей команде Даниил выигрывает конкуренцию у турагента Виктора Гулько – что ж, неплохо.

Евгений Величко

Любитель хоккея Александр Лукашенко говорил, что «по профессии» он вообще-то футболист. Примерно то же может сказать Величко – он стоял у истоков создания «Гомельжелдортанса», после играл за «ЮАС-Житковичи», «Вертикаль» из Калинковичей, то есть хорошо знает футбольный «минор». И даже заглянул в пляжный футбол ради родной мозырьской команды «М-Сити». Ее основатель рассказал, что Величко научился играть в хоккей без посторонней помощи – «по урокам в интернете». Если так, то получается прилично – футболист играет в республиканском хоккейном турнире за команду Гомельской области и в прошлом розыгрыше занял в списке бомбардиров второе место, если не считать игроков всесильной команды Лукашенко. Ну а заодно помогает «Бастиону» – за три игры в этой второй лиге набрал три очка.

Роман Чижевский

Выступает за «Бастион» уже пятый год – об успехах земляков (о еще одном поговорим ниже) даже писала пружанская районка. Впрочем, играет Роман далеко не за одну команду – у него есть опыт, например, в коллективе фан-клуба минского «Динамо» BYzone. А еще Чижевский подчиняется Баскову не только как тренеру «Бастиона» – молодой человек также сотрудничает с федерацией хоккея, работая лайнсменом на матчах Экстралиги.

Андрей Гончаров





А вот и земляк Чижевского. Тоже давно в «Бастионе», но карьеру при этом делает в МЧС. Причем в 2019-м она сделала впечатляющий скачок: еще в начале января того года он возглавлял Пружанский РОЧС, а в апреле оказался начальником отдела по Московскому району Минска, которым до сих пор и является. Отдел Гончарова, как, впрочем, и все остальные, выписывает непомерные штрафы товариществам собственников после украшения домов БЧБ-цветами и посылает сотрудников снимать неугодные флаги (иногда получается не очень). Все это не мешает МЧСнику регулярно участвовать в играх своей команды.

Юрий Жихарев

Сотрудник милиции со стажем. В нулевых был начальником ГАИ по Ленинскому району Минска, потом перешел на аналогичную должность во Фрунзенском районе, но угодил в переплет в 2012-м – тогда в границах района прямо у крыльца школы авто насмерть сбило младшеклассника. После традиционной реакции Лукашенко про «надо жестко разобраться» вокруг всех школ страны стали появляться непролазные заборы, а Жихарев подал в отставку – в итоге его понизили до обычного сотрудника минского Центра фиксации правонарушений. Но через время милиционер восстановил статус – в 2014-м был главой ГАИ уже в Московском районе. Эту должность занимал до недавнего времени. Играет за «Бастион-2» – пока нашел время на два матча.

Дмитрий Корзюк

Капитан «Бастиона» уже больше пяти лет возглавляет ГАИ всей республики. Как и Жихарев, любит мотоциклы – и был не раз замечен на байкерских слетах вместе с сыновьями Лукашенко и даже им самим. А с Виктором Лукашенко Корзюк вообще состоит в одном байкерском клубе – да, том самом, чья нашивка нашлась на фото с Шакутой и очень похожа на патч на серой кофте, в которую был одет человек, атаковавший Романа Бондаренко на площади Перемен.





Стоит отметить, что та ситуация, из-за которой подал в отставку Жихарев, никак не сказалась на Корзюке, хотя он на тот момент был главой минского ГАИ. Другие скандалы тоже не влияли негативно на карьеру высокопоставленного сотрудника, равно как и избиение сотрудниками ГАИ вроде бы близких Корзюку по духу байкеров после выборов-2020. А этой весной милиционер засветился в новостях по личному делу – на его имя был куплен таунхаус в 261 квадратов в «Олимпик парке» (на ледовой «Олимпик арене» в этом же районе и играет «Бастион», очень удобно). Аналогичные жилые помещения по соседству приобрели в числе прочих Басков, жена бизнесмена, пытавшегося построить под Брестом аккумуляторный завод (миссия, которая, в принципе, тоже перешла Баскову), и бизнес-партнер Александра Зайцева, хозяин «Табакерок» Алексей Олексин – при этом Корзюку все обошлось почему-то на 100 с лишним тысяч долларов дешевле., чем всем остальным, – всего в 287 987 долларов. Никаких расследований по этому поводу в публичное пространство не попало.

Валерий Филипович

Явно важный игрок для «Бастиона» – ведь для него отдельно потратили одно из пяти мест возможной дозаявки. А выступал он раньше как раз за «Щит». Что касается основной деятельности, Филипович продолжительное время руководил минским Дворцом спорта, но в конце прошлого года покинул должность. Как раз в то время открылся ресторан «Лебяжий» (в том же районе, где купили недвижимость Корзюк с Басковым и играет «Бастион», да). Помните, как веселились спортсмены и произносил речь Лукашенко?





Как оказалось, НОК тогда учредил УП «Лебяжий парк», которому де-юре и отошел ресторан, а руководить этим УП стал как раз Филипович. НОК поспешил заявить, что ресторан в их собственности не значится (собственно, наличие УП делало это утверждение формально правдивым), но понятнее ситуация не стала до сих пор.

Сергей Зеленкевич

На стыке февраля и марта 2020-го из Минска в Абу-Даби и обратно слетал частный самолет. Вскоре в Telegram «слили» предполагаемый список пассажиров – его возглавляли Виктор Лукшенко с Олексиным, а в числе прочих значился как раз Зеленкевич. Он работал в посольстве Беларуси в ОАЭ и постоянно был максимально близок к Александру Лукашенко, когда тот прибывал в эту страну, а также устроился помощником Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК. При этом в одном из профилей в соцсетях на имя Зеленкевича значится еще и параллельное советничество в предприятии белорусского военно-промышленного комплекса. Ну а наряду со всем этим Сергей числится игроком «Бастиона-2» – и, если верить протоколам, провел уже три игры в этом сезоне.

Сергей Зубков

Мужчина с таким именем значится в «Бастионе-2». А еще мужчина с таким именем с 2013-го года руководит антитеррористическим подразделением специального назначения КГБ «Альфа». Точно понять, один это человек или нет, не представляется возможным – этот отряд настолько закрытый, что даже о его командире в публичном доступе нет ни биографии, ни фото. Зато точно известно, что Сергей Зубков из «Альфы» очень хорошо знаком Виктору Лукашенко – главный по всем спецподразделениям силовиков сам рассказал об этом. «Это человек целеустремленный, о таких говорят: сам себя создал», – охарактеризовал Зубкова Лукашенко этой весной, вспомнив, что служил вместе с ним в Отдельной службе активных мероприятий, еще одном спецотряде, но уже Госпогранкомитета (интересно, что первым его главой был экс-глава АБФФ Геннадий Невыглас, а еще одним – экс-глава ФХБ Игорь Рачковский). И почему бы такого не позвать в команду и в хоккее?





В 2020-м при Зубкове силовики подразделения не только задержали в конце июля так называемых «вагнеровцев» под Минском, которых власти сначала называли чуть ли не «российскими боевиками», а после отпустили без каких-либо претензий. Именно бойцы «Альфы», согласно журналистским расследованиям, являются главными подозреваемыми в двух самых резонансных поствыборных выстрелах по безоружным в Минске: один серьезно ранил в ногу журналистку Наталью Лубневскую на Кальварийской вечером 10 августа, другой убил протестовавшего Александра Тарайковского на «Пушкинской» позже ночью. Неудивительно, что Евросоюз все же ввел санкции против командира подразделения в одном пакете с Александром и Виктором Лукашенко.

Александр Лукашенко

Да, в составе «Бастиона-2» есть и такой игрок ! Но он играет под номером 13 – а вы прекрасно понимаете, что самый известный носитель имени и фамилии явно не вышел бы играть без первого. Александру Викторовичу Лукашенко только исполнилось 16, он приходится Александру Григорьевичу внуком, а Николаю – племянником-ровесником. И пока он не отличается бомбардирскими подвигами, дяде по-прежнему достаются все лайки на фото в группе турнира.









Совсем скоро командам предстоят очередные матчи: 19 ноября в 19:10 «Бастион-2» должен сыграть с «Ледовым Легионом», а 20 ноября в 19:25 «Бастиону» предстоит новое дерби со «Щитом». Интересно, доберутся ли Шакута и Басков до «Олимпик арены»?





Фото: vk.com/sportclubhockey



