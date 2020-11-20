Любители: шефы из ГАИ и МЧС, глава странной фирмы НОК - кто еще играет в клубе с Шакутой и Басковым
В составе двух команд «Бастиона» полно интересных и таинственных личностей. Хотя некоторые при поиске по соцсетям оказались вполне обычными ребятами, не так давно перешедшими из других команд.
Фото носит иллюстративный характер, tvr.by
Вечером 11 ноября Роман Бондаренко вышел на площадь Перемен, желая отстоять БЧБ-ленты, которые приехали срезать непрошенные гости. Не приходя в сознание, вечером 12 ноября Бондаренко скончался – и его гибель подняла волну народного возмущения и скорби. И возмущение, и скорбь самым жестоким образом давили и давят силовики, но по-настоящему повлиять на глубинные процессы такими методами они не могут.
Вскоре после нападения в двух фигурах из присутствовавших на месте трагедии стали угадывать черты людей белспорта. Журналистское сопоставление кадров и небольшое расследование привело к выводу: один из тех, кто попал на камеры, максимально похож на главу ФХБ Дмитрия Баскова, другой – на бойца и тренера Дмитрия Шакуту. Ни один из них, несмотря на многочисленные попытки задать вопрос, так и не опровергли прямо версию об их присутствии на площади вечером 11 ноября. Более того, в Telergram распространилась запись разговора двух голосов, очень похожих на голоса Баскова и Шакуты – по контексту ясно, что диалог шел днем 12 ноября, и обсуждается происшествие на площади, а один из голосов оповещает, что «там, если что, то нас не было нигде».
Первые публичные подозрения на Шакуту пали 13 ноября. Но это, похоже, его не сильно тронуло – вечером того же дня он привычно для себя принял участие в любительском хоккейном матче. Играл за вторую команду клуба «Бастион» – тренирует его как раз Басков. Возникла потребность в «дубле» у «Бастиона» не так давно, заявили его в челлендж-лигу (Д4) любительского чемпионата Минска, и то выступает он вне конкурса. Основная команда же осталась во второй лиге (Д3), где чувствует себя комфортно, выходя в финал уже четыре сезона подряд. Правда, последние два раза решающий матч проигрывали команде «Щит» в «дерби братьев» – если за «Бастион» играют Виктор и Николай Лукашенко, то в составе «Щита» выступает Дмитрий Лукашенко. В последнем финале, что состоялся в сентябре и закончился победой «Щита» 2:0, участвовал и Шакута, но в начавшемся новом сезоне тренер-инструктор отправился во вторую команду. «Бастион-2» 13 ноября обыграл «Грифонов» 6:3, Шакута даже забросил шайбу, но интереснее, что тут-то он точно грубо толкнул противника – только его никто не добивал, а бойцу вынесли пусть двухминутное, но наказание.
Но что мы все о Шакуте? В составе двух команд «Бастиона» полно интересных и таинственных личностей. Хотя некоторые при поиске по соцсетям оказались вполне обычными ребятами, не так давно перешедшими из других команд. При этом о кое-ком из игроков можно найти в интернете лишь один факт – факт их работы в службе безопасности Александра Лукашенко. Ну а есть более понятные истории, о которых мы и расскажем подробнее.
Даниил Басков
Вратарь «Бастиона-2» – сын главного тренера клуба. Парень, которому 18 исполнится только через месяц, выигрывал «Золотую шайбу» в одной команде «Грифоны» с отцом-коучем и Николаем Лукашенко. Но о выходе на профессиональный уровень, о котором Басков-младший задумывался еще два года назад, ничего не слышно. Впрочем, это не мешает на госТВ восхищаться фигурой его отца, а заодно уверять, что из юного кипера еще «выйдет толк». А пока в своей команде Даниил выигрывает конкуренцию у турагента Виктора Гулько – что ж, неплохо.
Евгений Величко
Любитель хоккея Александр Лукашенко говорил, что «по профессии» он вообще-то футболист. Примерно то же может сказать Величко – он стоял у истоков создания «Гомельжелдортанса», после играл за «ЮАС-Житковичи», «Вертикаль» из Калинковичей, то есть хорошо знает футбольный «минор». И даже заглянул в пляжный футбол ради родной мозырьской команды «М-Сити». Ее основатель рассказал, что Величко научился играть в хоккей без посторонней помощи – «по урокам в интернете». Если так, то получается прилично – футболист играет в республиканском хоккейном турнире за команду Гомельской области и в прошлом розыгрыше занял в списке бомбардиров второе место, если не считать игроков всесильной команды Лукашенко. Ну а заодно помогает «Бастиону» – за три игры в этой второй лиге набрал три очка.
Роман Чижевский
Выступает за «Бастион» уже пятый год – об успехах земляков (о еще одном поговорим ниже) даже писала пружанская районка. Впрочем, играет Роман далеко не за одну команду – у него есть опыт, например, в коллективе фан-клуба минского «Динамо» BYzone. А еще Чижевский подчиняется Баскову не только как тренеру «Бастиона» – молодой человек также сотрудничает с федерацией хоккея, работая лайнсменом на матчах Экстралиги.
Андрей Гончаров
А вот и земляк Чижевского. Тоже давно в «Бастионе», но карьеру при этом делает в МЧС. Причем в 2019-м она сделала впечатляющий скачок: еще в начале января того года он возглавлял Пружанский РОЧС, а в апреле оказался начальником отдела по Московскому району Минска, которым до сих пор и является. Отдел Гончарова, как, впрочем, и все остальные, выписывает непомерные штрафы товариществам собственников после украшения домов БЧБ-цветами и посылает сотрудников снимать неугодные флаги (иногда получается не очень). Все это не мешает МЧСнику регулярно участвовать в играх своей команды.
Юрий Жихарев
Сотрудник милиции со стажем. В нулевых был начальником ГАИ по Ленинскому району Минска, потом перешел на аналогичную должность во Фрунзенском районе, но угодил в переплет в 2012-м – тогда в границах района прямо у крыльца школы авто насмерть сбило младшеклассника. После традиционной реакции Лукашенко про «надо жестко разобраться» вокруг всех школ страны стали появляться непролазные заборы, а Жихарев подал в отставку – в итоге его понизили до обычного сотрудника минского Центра фиксации правонарушений. Но через время милиционер восстановил статус – в 2014-м был главой ГАИ уже в Московском районе. Эту должность занимал до недавнего времени. Играет за «Бастион-2» – пока нашел время на два матча.
Дмитрий Корзюк
Капитан «Бастиона» уже больше пяти лет возглавляет ГАИ всей республики. Как и Жихарев, любит мотоциклы – и был не раз замечен на байкерских слетах вместе с сыновьями Лукашенко и даже им самим. А с Виктором Лукашенко Корзюк вообще состоит в одном байкерском клубе – да, том самом, чья нашивка нашлась на фото с Шакутой и очень похожа на патч на серой кофте, в которую был одет человек, атаковавший Романа Бондаренко на площади Перемен.
Стоит отметить, что та ситуация, из-за которой подал в отставку Жихарев, никак не сказалась на Корзюке, хотя он на тот момент был главой минского ГАИ. Другие скандалы тоже не влияли негативно на карьеру высокопоставленного сотрудника, равно как и избиение сотрудниками ГАИ вроде бы близких Корзюку по духу байкеров после выборов-2020. А этой весной милиционер засветился в новостях по личному делу – на его имя был куплен таунхаус в 261 квадратов в «Олимпик парке» (на ледовой «Олимпик арене» в этом же районе и играет «Бастион», очень удобно). Аналогичные жилые помещения по соседству приобрели в числе прочих Басков, жена бизнесмена, пытавшегося построить под Брестом аккумуляторный завод (миссия, которая, в принципе, тоже перешла Баскову), и бизнес-партнер Александра Зайцева, хозяин «Табакерок» Алексей Олексин – при этом Корзюку все обошлось почему-то на 100 с лишним тысяч долларов дешевле., чем всем остальным, – всего в 287 987 долларов. Никаких расследований по этому поводу в публичное пространство не попало.
Валерий Филипович
Явно важный игрок для «Бастиона» – ведь для него отдельно потратили одно из пяти мест возможной дозаявки. А выступал он раньше как раз за «Щит». Что касается основной деятельности, Филипович продолжительное время руководил минским Дворцом спорта, но в конце прошлого года покинул должность. Как раз в то время открылся ресторан «Лебяжий» (в том же районе, где купили недвижимость Корзюк с Басковым и играет «Бастион», да). Помните, как веселились спортсмены и произносил речь Лукашенко?
Как оказалось, НОК тогда учредил УП «Лебяжий парк», которому де-юре и отошел ресторан, а руководить этим УП стал как раз Филипович. НОК поспешил заявить, что ресторан в их собственности не значится (собственно, наличие УП делало это утверждение формально правдивым), но понятнее ситуация не стала до сих пор.
Сергей Зеленкевич
На стыке февраля и марта 2020-го из Минска в Абу-Даби и обратно слетал частный самолет. Вскоре в Telegram «слили» предполагаемый список пассажиров – его возглавляли Виктор Лукшенко с Олексиным, а в числе прочих значился как раз Зеленкевич. Он работал в посольстве Беларуси в ОАЭ и постоянно был максимально близок к Александру Лукашенко, когда тот прибывал в эту страну, а также устроился помощником Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК. При этом в одном из профилей в соцсетях на имя Зеленкевича значится еще и параллельное советничество в предприятии белорусского военно-промышленного комплекса. Ну а наряду со всем этим Сергей числится игроком «Бастиона-2» – и, если верить протоколам, провел уже три игры в этом сезоне.
Сергей Зубков
Мужчина с таким именем значится в «Бастионе-2». А еще мужчина с таким именем с 2013-го года руководит антитеррористическим подразделением специального назначения КГБ «Альфа». Точно понять, один это человек или нет, не представляется возможным – этот отряд настолько закрытый, что даже о его командире в публичном доступе нет ни биографии, ни фото. Зато точно известно, что Сергей Зубков из «Альфы» очень хорошо знаком Виктору Лукашенко – главный по всем спецподразделениям силовиков сам рассказал об этом. «Это человек целеустремленный, о таких говорят: сам себя создал», – охарактеризовал Зубкова Лукашенко этой весной, вспомнив, что служил вместе с ним в Отдельной службе активных мероприятий, еще одном спецотряде, но уже Госпогранкомитета (интересно, что первым его главой был экс-глава АБФФ Геннадий Невыглас, а еще одним – экс-глава ФХБ Игорь Рачковский). И почему бы такого не позвать в команду и в хоккее?
В 2020-м при Зубкове силовики подразделения не только задержали в конце июля так называемых «вагнеровцев» под Минском, которых власти сначала называли чуть ли не «российскими боевиками», а после отпустили без каких-либо претензий. Именно бойцы «Альфы», согласно журналистским расследованиям, являются главными подозреваемыми в двух самых резонансных поствыборных выстрелах по безоружным в Минске: один серьезно ранил в ногу журналистку Наталью Лубневскую на Кальварийской вечером 10 августа, другой убил протестовавшего Александра Тарайковского на «Пушкинской» позже ночью. Неудивительно, что Евросоюз все же ввел санкции против командира подразделения в одном пакете с Александром и Виктором Лукашенко.
Александр Лукашенко
Да, в составе «Бастиона-2» есть и такой игрок ! Но он играет под номером 13 – а вы прекрасно понимаете, что самый известный носитель имени и фамилии явно не вышел бы играть без первого. Александру Викторовичу Лукашенко только исполнилось 16, он приходится Александру Григорьевичу внуком, а Николаю – племянником-ровесником. И пока он не отличается бомбардирскими подвигами, дяде по-прежнему достаются все лайки на фото в группе турнира.
Совсем скоро командам предстоят очередные матчи: 19 ноября в 19:10 «Бастион-2» должен сыграть с «Ледовым Легионом», а 20 ноября в 19:25 «Бастиону» предстоит новое дерби со «Щитом». Интересно, доберутся ли Шакута и Басков до «Олимпик арены»?
Фото: vk.com/sportclubhockey
09:38 20/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение