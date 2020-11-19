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Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме одержали победу над "Сочи"

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме одержали победу над "Сочи" — 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

На матче было менее 3 тысяч болельщиков / hcdinamo.by​

Гости открыли счёт на 6-й минуте, но на 11-й Алексей Протас забросил ответную шайбу. Счёт оставался ничейным до конца игры. На 57-й минуте "Сочи" выходит вперёд, но на 60-й Шейн Принц переводит матч в овертайм. Решающую шайбу забросил легионер Брендон Козун (63-я минута), который таким образом набрал в КХЛ 250-е очко, передает "Еврорадио".

На матче присутствовали 2888 болельщиков. Динамовцы набрали после 26 поединков 32 очка. Столько же и у московского "Динамо". Они делят 4-5 места в Западной конференции.

21 ноября минское "Динамо" принимает ЦСКА.
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