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Боец смешанных единоборств Кудин не пришёл в суд, его объявили в розыск

Боец смешанных единоборств Алексей Кудин 19 ноября не пришёл в суд в Молодечно, его объявили в розыск, сообщает "Региональная газета".

Алексей Кудин и ОМОН / rh.by​

В августе во время протестов 35-летний спортсмен был задержан и провёл полторы недели в следственном изоляторе. После его перевели под домашний арест. Кудина обвиняют в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (ст. 363 УК), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Жена Кудина сказала милиционеру, что он поехал в суд. Но там так и не появился. Его мобильный телефон не отвечает. Судья Ольга Дубовик после получения этой информации изменила меру пресечения спортсмену на содержание под стражей. Пока Алексея Кудина ищут, рассмотрение дела приостановлено.

В октябре спортсмена оштрафовали на 675 рублей за участие в акции протеста 10 августа в Молодечно. Но, как видим, наказание административным делом не ограничилось.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и профессионалов. У него пятеро детей: три дочери и два сына.
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