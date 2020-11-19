В МОК отправили письма про Кравченко и Баскова. Вот что им ответили

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«Подтверждаем получение ваших писем и благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова.





Доводим до вашего сведения, что дело Кравченко было внесено в промежуточный отчет, который был представлен Исполкому МОК 11 ноября 2020 г. Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием.





По поводу обвинений в адрес Дмитрия Баскова мы связались с НОК Беларуси и Международной федерацией хоккея для получения дополнительной информации и будем продолжать следить за ситуацией через все доступные каналы».





Письмо подписано Джеймсом Маклаудом, директором по олимпийской солидарности и связям с НОК Международного олимпийского комитета.