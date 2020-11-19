"Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира.





В Швеции все пока тихо", — приводит цитату из материала Нюстрема хоккейный telegram-канал "Матч! Хоккей".



