Неожиданный поворот: вместо Беларуси и Латвии хоккейный чемпионат может пройти в Канаде
Журналист шведского издания Expressen Магнус Нюстрем выразил мнение, что чемпионат мира по хоккею из Беларуси и Латвии могут перенести в Канаду.
"Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира.
В Швеции все пока тихо", — приводит цитату из материала Нюстрема хоккейный telegram-канал "Матч! Хоккей".
Российский журналист Павел Лысенков прокомментировал эту информацию.
"А это был бы красивый ход. ИИХФ отбирает ЧМ-2021 у Минска, потому что там бурлящий вулкан, и просто нельзя там в мае устраивать большой хоккейный праздник. Точно будут провокации со всех сторон. Но и отбирает ЧМ-2021 у Риги.
И отдать ЧМ-2021 прямо Канаде, где все чистенько в плане коронавируса, и это реально хоккейная страна.
Если президент ИИХФ Рене Фазел сделает этот трюк, будем аплодировать ему стоя, сняв шляпы", - цитирует Лысенкова pressball.by
16:36 19/11/2020
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