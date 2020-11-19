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Ты да я да мы с тобой: на ЧМ-2021 по хоккею в Минск готова ехать только сборная России

Все хоккейные сборные, кроме России, отказываются ехать на чемпионат мира в Беларусь, сообщает Metaratings.ru.

При этом ИИХФ под давлением национальных федераций может перенести мировое первенство из Беларуси. Отмечается, что Латвия, скорее всего, останется принимающей стороной чемпионата мира, однако вряд ли сумеет провести турнир одна. 

Мужской чемпионат мира по хоккею-2021 года планируется на период с 7 по 23 мая в Минске и Риге.

Ранее IIHF сообщила об отмене из-за коронавируса 18 турниров, которые должны были пройти в 2021 году.

В сорванные турниры попали все соревнования в низших дивизионах среди мужчин, женщин и юниорских команд. 

Не были отменены только четыре турнира: чемпионат мира, молодежный чемпионат мира, женский чемпионат мира и юниорский чемпионат мира. 
Источник: bytribuna
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