«Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели.





Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно... но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала Арзамасова.





Заметим, что Арзамасова отозвала свою подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.