Футбольная сборная Беларуси проиграла Албании и заняла лишь 2-е место

Албания — Беларусь / Reuters





В сегодняшнем матче белорусская сборная играла в следующем составе: Хаткевич, Бордачёв (Печенин, 46), Сочивко, Поляков, Юзепчук, Стасевич (капитан), Яблонский (Кендыш, 63), Маевский, Эбонг, Скавыш (Климович, 85), Лисакович, передает "Еврорадио"





Сначала два гола забил Чиккалеши (19-я и 27-я, с пенальти), после Скавыш (35-я минута) сократил разрыв в счете. Однако Манай на 44-й забивает третий гол. Всё, что удалось сделать белорусам, — это гол Эбонга на 80-й.





В итоге Албания с 11 очками заняла первое место в группе и выходит в Лигу В. Беларусь с 10 очками заняла второе место. 4 сентября в Минске сборная Беларуси также проиграла Албании — 0:2.