+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

ИИХФ посовещался по поводу проведения ЧМ-2021 в Минске. Вот что решили

Сегодня состоялся Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором был заслушал отчет экспертной группы по ситуации в Беларуси. В частности обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и распространение у нас COVID-19.

ИИХФ посовещался по поводу проведения ЧМ-2021 в Минске. Вот что решили
Публикуем вам отчет с сайта организации.

«Отчеты, которые мы получили в результате анализа группы экспертов, вызвали серьезные дискуссии в Совете ИИХФ, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель. — В Беларуси существуют проблемы, к которым мы должны относиться серьезно, потому что есть значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии, одной из принимающих сторон, и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на предстоящий чемпионат мира в Минске и Риге».

Помимо опасений по поводу безопасности участников турнира и болельщиков в нынешних условиях, в независимый отчет включена оценка угрозы COVID-19, в которой выражен скептицизм по поводу [официальных] сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

«Это очень реальные и очень серьезные факторы, поскольку этот турнир является самым важным для ИИХФ», — сказал Фазель.

Фазель подчеркнул, что на основании отчета ИИХФ задается вопросом, можно ли провести турнир в Минске и Риге, если текущая ситуация останется такой же, как сейчас. Вместе с Советом он согласился с тем, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.

Отчет был составлен экспертами, которые проанализировали разнообразные факторы — геополитические, исторические, финансовые, маркетинговые и спортивные. Фазель сказал, что, хотя в отчете освещено множество вопросов, для Совета не имеет смысла принимать решение, прежде чем оно станет абсолютно необходимым.

Он подчеркнул, что с учетом ситуации на местах, статуса взаимоотношений между Беларусью и Латвией и пандемии COVID-19 необходим поэтапный процесс.

«Мы должны быть уверены, что чемпионат мира может пройти безопасно для всех», — сказал Фазель.

Совет ИИХФ также дал понять, что при таком большом количестве возможных сценариев ИИХФ должна быть очень осторожной и применять методический подход.

«У нас есть обязательства перед нашими членами, — сказал Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим мы должны определить, безопасно ли ехать, и если мы определим, что ехать безопасно, будут ли оба хозяина турнира по-прежнему готовы работать друг с другом».

«Что бы мы ни решили делать, мы не торопимся, чтобы принять рациональное решение на основе тщательных исследований и информации, которая у нас есть, — сказал Фазель. — Этот отчет положил начало очень конструктивной дискуссии среди членов Совета. Мы используем полученную информацию и найдем лучший выход из ситуации для ИИХФ и ее членов вместе с оргкомитетами и правительствами [стран]».

Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами, и, в случае чего, сделать замену. Таким образом, окончательного решения стоит ждать до конца января.

Белорусская сторона заявляла, что, в случае отказа Латвии, она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою образом, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.
SPORT.TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]