"Фазел в тупике. Он готов игнорировать ситуацию в Минске, но ему никто не позволит"
Хоккейный обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко предположил, что любители хоккея второй год подряд останутся без чемпионата мира.
"Два дня прошло с момента, когда международная федерация хоккея должны была сообщить новости о будущем чемпионате мира. Тишина.
Турнир совместно должны были провести Беларусь и Латвия, но прямо сейчас все идет к тому, что соревнование либо не состоится, либо будет перенесено. Никто не подтверждает, что все пройдет в срок и вовремя.
Во-первых, пандемия. Турнир в условиях жестких ограничений принесет огромные финансовые убытки, так как на болельщиках делали серьезные деньги. Нет никаких оснований предполагать, что к маю все закончится. "Пузыри" — не вариант, да и к ним надо серьезно готовиться.
Во-вторых, обстановка в Беларуси. Проводить соревнование в стране, где идут чуть ли не бои, нет никакого смысла. Понятно, что участники будут находиться под серьезной охраной, но все равно есть слишком большие риски.
И, в-третьих, политика. Финляндия уже однозначно говорит о том, что если турнир не перенесут, то они никуда не поедут, накануне дрогнула Чехия и подтвердила возможность пропуска турнира. Уверен, что при нынешнем положении дел откажутся ехать американцы и другие европейские страны.
Не добавляет хорошего настроения и то, что руководитель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков не сможет посетить Латвию, а включение его в "черный" список ЕС — вопрос времени.
Рене Фазел в тупике. Он-то готов игнорировать ситуацию в Минске, но ему никто не позволит сделать вид, что ничего не происходит. Видимо, мы останемся без чемпионата мира второй год подряд".
Источник: sport-express.ru
17:23 18/11/2020
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