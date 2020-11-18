"Два дня прошло с момента, когда международная федерация хоккея должны была сообщить новости о будущем чемпионате мира. Тишина.





Турнир совместно должны были провести Беларусь и Латвия, но прямо сейчас все идет к тому, что соревнование либо не состоится, либо будет перенесено. Никто не подтверждает, что все пройдет в срок и вовремя.





Во-первых, пандемия. Турнир в условиях жестких ограничений принесет огромные финансовые убытки, так как на болельщиках делали серьезные деньги. Нет никаких оснований предполагать, что к маю все закончится. "Пузыри" — не вариант, да и к ним надо серьезно готовиться.





Во-вторых, обстановка в Беларуси. Проводить соревнование в стране, где идут чуть ли не бои, нет никакого смысла. Понятно, что участники будут находиться под серьезной охраной, но все равно есть слишком большие риски.





И, в-третьих, политика. Финляндия уже однозначно говорит о том, что если турнир не перенесут, то они никуда не поедут, накануне дрогнула Чехия и подтвердила возможность пропуска турнира. Уверен, что при нынешнем положении дел откажутся ехать американцы и другие европейские страны.





Не добавляет хорошего настроения и то, что руководитель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков не сможет посетить Латвию, а включение его в "черный" список ЕС — вопрос времени.





Рене Фазел в тупике. Он-то готов игнорировать ситуацию в Минске, но ему никто не позволит сделать вид, что ничего не происходит. Видимо, мы останемся без чемпионата мира второй год подряд".







