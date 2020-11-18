Роман Гаев: Силовики понимают, что в стране творится жесть

– Мы встречаемся за час до начала марша 15 ноября. Почему решили на него не идти?





– По нескольким причинам. Во-первых, не тот эффект от этого всего. Силовики уже научились реагировать, загонять, отлавливать. Поэтому сейчас народу нужно думать что-то другое, придумывать, как изменить ситуацию. В противном случае все всё равно рано или поздно окажутся в числе задержанных.





Мне кажется, необходимо сделать силовым структурам такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Что именно им предложить, пока не знаю. Однако, насколько понял и увидел и в РУВД, и в СИЗО, силовики понимают, что происходит в стране, что творится жесть, но они все равно по какой-то причине больше склоняются к государственной пропаганде.





Возможно, люди зомбированы, но я, если честно, больше видел идейных и тех, кто в разговорах между собой искал оправдания себе. Они каким-то образом пытались объяснить задержанным, зачем так с ними поступают. Иногда обстановка накалялась до такой степени, что, казалось, сейчас начнется жесть, но все быстро утихомиривалось.





И мне, скажу прямо, очень подфартило. Не били ни при задержании, ни в РУВД, ни в автозаке, ни в Жодино. Не считая прогона по коридору в СИЗО, никакого физического насилия не было.





Даже в самом РУВД, куда меня привезли в Минске, говорили, что у нас самое адекватное общество из задержанных. До этого, как рассказывали, постоянно привозили каких-то "буйных анархистов, пьяных, наркоманов", а в наше воскресенье доставили вполне адекватных людей.





– Как и где вас задержали?





– 8 ноября днем шли с женой по Коммунистической, просто гуляли. В районе ОНТ со спины подъехали около 15 бусиков, оттуда вышли омоновцы, подошли к нам и попросили пройти в микроавтобус. Спросили, где мой телефон, я сказал, что нету. А у меня реально с собой не было, потому что когда выходил из дома, взял только рублей пять.





На вопрос, что делаем на Коммунистической, сказал, что просто гуляем. Но это ситуацию не изменило, правда, жену отпустили. Она приводила какие-то доводы, но я сказал ей идти домой, потому что ее слова ничем не помогут





– А вы реально просто гуляли или целенаправленно шли на марш?





– На самом деле просто прогуливались, цели принимать участие в акции не было. Единственное, оказались в центре города в это время. Плюс не знали, что в то воскресенье в Минск сгонят силовиков со всей Беларуси, да еще и протестующих оказалось примерно такое же количество, как представителей силовых структур. Так что, по сути, не оказаться в числе задержанных шансов было мало, – сказал Гаев.