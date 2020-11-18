8 ноября спортсменов задержали в Минске во время акции протеста. Оба получили 10 суток ареста. Отметим, что Ганина и Кравченко должны были выпустить в 12:45.





Атлеты отбывали срок в жодинской тюрьме.





Тем временем пресс-атташе «Минска» Павел Остроух арестован на 10 суток. Напомним, он был задержан в воскресенье в Минске во время акции протеста.





В понедельник стало известно, что Остроух перевезен в Жодино.







