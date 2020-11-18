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Кравченко и Ганин вышли на свободу. Их место в тюрьме занял пресс-атташе "Минска" Остроух

Многоборец Андрей Кравченко и тайский боксер Иван Ганин сегодня утром вышли на свободу.

8 ноября спортсменов задержали в Минске во время акции протеста. Оба получили 10 суток ареста. Отметим, что Ганина и Кравченко должны были выпустить в 12:45.  

Атлеты отбывали срок в жодинской тюрьме.

Тем временем пресс-атташе «Минска» Павел Остроух арестован на 10 суток. Напомним, он был задержан в воскресенье в Минске во время акции протеста.

В понедельник стало известно, что Остроух перевезен в Жодино.
Источник: tribuna.com
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