Александра Романовская продала свою золотую медаль
Все деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности, хотя и сама Саша оказалась сейчас в тяжелой ситуации.
На Ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года.
Все вырученные средства пойдут в Фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.
Добавим, что в сезоне-2019 Романовская выиграла 3 золота: чемпионат мира и 2 медали на Универсиаде в Красноярске.
Напомним, Александра Романовская уволена из национальной команды Беларуси с формулировкой «за прогулы». "Прогулом" оказался тот день, когда Саша возила в больницу отца после инсульта.
Ранее она высказывалась о происходящем в Беларуси после выборов.
Источник: tribuna.com
17:48 17/11/2020
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