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Андрей Елисеев: Проведение в Беларуси ЧМ по хоккею становится практически нереальным

Если подтвердится информация о присутствии Дмитрия Баскова, главы белорусской федерации хоккея, в группе людей, имевшей отношение к гибели Романа Бондаренко, то это резко меняет ситуацию с хоккейным чемпионатом, считает основатель EAST-центра Андрей Елисеев.

Андрей Елисеев: Проведение в Беларуси ЧМ по хоккею становится практически нереальным
Роман Бондаренко
Следующий чемпионат мира по хоккею должен пройти в Беларуси и Латвии в мае-июне 2021 года.

Совет Международной федерации хоккея на льду как ее исполнительный орган (в лице 13 функционеров) может как обычно ничего конкретного не решить (заседание запланировано на 18 ноября - прим. БП). Однако в таком случае перенос чемпионата сможет санкционировать Конгресс организации в лице национальных хоккейных федераций.

В настоящее время около 80 стран входит в ее состав, в том числе Иран, Китай и Северная Корея. И в западных странах хоккейные федерации – это не подневольные игрушки правителей, как в Беларуси, и им не могут приказать свыше, как голосовать на заседании Конгресса. 

Многим хоккейным федерациям даже в западных странах политическая ситуация и права человека в другом государстве безразличны.

Однако гибель 31-летнего Романа ситуацию резко меняет. Реагируя на трагическое событие, министр иностранных дел Латвии уже принял решение о запрете на въезд Баскову.

В таких условиях полноценное сотрудничество двух стран по проведению чемпионата становится совсем призрачным. А значит и расклад голосования Конгрессом хоккейной ассоциации, если такое состоится, резко меняется. 

Речь уже не просто про политическую ситуацию в стране, а про невозможность обеспечить нормальное совместное проведение чемпионата двумя государствами.

Теперь даже на нейтральных и безразличных хоккейных функционеров будут довлеть трагическая история с гибелью Бондаренко и вопросы практической кооперации Минска и Риги.

Тихо убрать 42-летнего Баскова с поста главы хоккейной федерации под благовидным предлогом типа ухода на пенсию непросто, учитывая, что его лишь два месяца назад назначили.

Впрочем, история с вероятным переносом чемпионата – это палка о двух концах. С одной стороны, он стал бы еще одним ударом по легитимности белорусского правителя, который будет рад нещадно пиариться на чемпионате.

С другой, если к лету тот еще будет пребывать во власти, то чемпионат мог бы дать дополнительную подстраховку для участников массовых протестов и акций неповиновения.

В присутствии международных журналистов, спортсменов и болельщиков вырубать интернет, усложнять правила въезда в страну и калечить протестующих более хлопотно.

А если еще вдруг кому-то из иностранных спортсменов невзначай перепадет (да и еще мало ли что), то и вовсе риск нарваться на скандал и международное осуждение еще большее, чем от переноса чемпионата как такового.
Андрей Елисеев
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