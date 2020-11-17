Два с половиной месяца на восстановление: избитый при задержании футболист "Крумкачоў" Сергей Козека впервые вышел на поле
Полузащитник "Крумкачоў" Сергей Козека вернулся из лазарета и возобновил выступление в первой лиге чемпионата Беларуси.
15 ноября он сыграл в победном выездном матче с "Гранитом" (2:1), заменив Павла Рассолько, передает pressball.by
Примечательно, что именно эти футболисты в августе были арестованы правоохранительными органами в ходе акции протеста в Минске. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.
Козека при задержании был сильно избит, ему сломали позвонок и повредили почки. Врачи предписали пациенту постельный режим в течение четырех недель.
В итоге лечение затянулось, футболист смог вернуться на поле лишь спустя два с половиной месяца.
13:12 17/11/2020
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