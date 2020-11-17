Призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Давидович рассказала « Прессболу », как пострадала ее семья от действия силовиков.





«Моему папе 60 лет, он взвешенный и серьезный человек — уж точно не станет на кого-то бросаться. А вдобавок у него еще и астма. И почти никакой информации целых четыре дня. Писала кому только могла, даже тем, с кем сто лет уже не общались. Мне пытались помочь: куда-то съездить, что-то узнать.





Мама с братом объезжали больницы, а папа в итоге нашелся в Жодино. А о том, что его выпустили — уже из ИВС на Окрестина, — написала девочка из «Спартака», опять же одна из тех, с кем связь давно потерялась (я, кстати, рассчитывала на поддержку девочек из Дворца художественной гимнастики, ведь они хорошо знают моего папу).





Рыдала, не спала ночами, круглые сутки сидела на телефоне. Не представляю, как папа все это перенес. Много говорила с ним об этом. Он избрал правильную тактику: молчал. И за эти четыре дня у него даже фамилию не спросили. Представляю, как ему было там — в его возрасте, когда даже несильный удар по ребрам может оказаться роковым.





Папа рассказал, что в тюрьме не встретил ни одного плохого человека — все сплошь были приятными интеллигентными людьми. Адвокат, доктор, айтишник, студенты. Они там подружились, хотя, наверное, обстановка мало этому способствовала.





Людей в восьмиместной камере было, наверное, в три раза больше. Папа держался молодцом, старался медитировать и не нервничать. Потому что приступ астмы может вызвать любой стресс, а ингалятора у него с собой, естественно, не было. Видимо, ему помогло еще и спортивное прошлое: в такие минуты организм мобилизует все внутренние силы...





Можно только представить, какой стресс испытывали люди, попавшие под пресс. Папа подбадривал молодых — как тренер и как человек, отслуживший в армии. Рассказывал, что солидарность была невероятной.





Например, спали, прижавшись друг к другу. Не очень комфортно для незнакомых людей, но все понимали, что так можно согреться. У одного парня на ногах были только носки — во время задержания слетела обувь. Папа вытащил стельки из кроссовок и отдал их пареньку, чтобы тот вложил их в носки — и ему не было так холодно.





Писала Мелитине Станюте после того, как ее уволили с ТВ, старалась поддержать. Она молодец, не побоялась высказать собственное мнение. Но Мелита талантливая, у нее всегда будет много предложений.





А вообще, как никогда горжусь нашими людьми. Белорусские акции солидарности не сравнить с теми, что проходят в Штатах. Здесь мгновенно начинает все гореть, очень много неадекватных людей, которые любят пограбить и нажиться. Очень надеюсь, что в Беларуси все наладится. Даже уверена в этом», – сказала Давидович.



