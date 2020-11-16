Акция 15 ноября на "Площади Перемен" / TUT.by​









15 ноября мужчина пришёл на "Площадь Перемен" с официальным красно-зелёным флагом, пишет Tribuna.com. Там его и задержали.





На суде Протасеня рассказал, что пришёл почтить память Романа Бондаренко. Он спросил у сотрудника ОМОНа, может ли он находиться на "Площади Перемен" с таким флагом, но его отвезли в РУВД.





Суд наказал Протасеню административным арестом.