"Нам не нужен такой хоккей!": Басков и Шакута - невъездные в Латвию
Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Дмитрий Шакута внесены в список невъездных в Латвию, об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
В сообщении отмечается, что такое решение принято на основании пункта 2 статьи 61 закона об иммиграции.
"Я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Процитирую классика: "Нам не нужен такой хоккей!", - написал Ринкевичс, публикуя документ.
Напомним, согласно расследованию независимых СМИ, Басков и Шакута подозреваются в причастности к убийству Романа Бондаренко.
"Белорусский партизан"
16:09 16/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение