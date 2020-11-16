В сообщении отмечается, что такое решение принято на основании пункта 2 статьи 61 закона об иммиграции.





"Я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Процитирую классика: "Нам не нужен такой хоккей!", - написал Ринкевичс, публикуя документ.







