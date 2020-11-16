Задержан Ивулин - главный футбольный блогер Беларуси





Вот уже несколько месяцев в Беларуси практически каждый день проходит под знаком задержаний мирных протестующих. В телеграм-канале «Народного антикризисного управления» опубликовали данные из внутренних отчетов МВД по количеству задержанных и количеству составленных протоколов в Беларуси с августа. Эти цифры шокируют.





15 ноября среди задержанных оказался и наш коллега, автор «Трибуны» и главный футбольный блогер страны Саша Ивулин.







