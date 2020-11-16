+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержан Ивулин - главный футбольный блогер Беларуси

Поддержку Александру высказали многие топы белорусского спорта


Вот уже несколько месяцев в Беларуси практически каждый день проходит под знаком задержаний мирных протестующих. В телеграм-канале «Народного антикризисного управления» опубликовали данные из внутренних отчетов МВД по количеству задержанных и количеству составленных протоколов в Беларуси с августа. Эти цифры шокируют.

15 ноября среди задержанных оказался и наш коллега, автор «Трибуны» и главный футбольный блогер страны Саша Ивулин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]