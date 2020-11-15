Раубичам не дали чемпионат мира по биатлону в 2025 году





Единственным конкурентом Швейцарии были белорусские Раубичи. Чиновники ИБУ решили доверить проведение турнира Ленцерхайде.





В 2024 году чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место.





РЦОП «Раубичи» принимал чемпионаты мира в 1974, 1982 и 1990 годах. В феврале 2022-го здесь должен пройти этап Кубка мира.