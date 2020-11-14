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Гимнастка Павлина: «Видела в сети интервью Романовской – и ревела. Боже, как она прекрасна! Как можно было с ней так поступить?»

Бывший лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Евгения Павлина в интервью «Прессболу» поделилась мнением о ситуации в стране.

Гимнастка Павлина: «Видела в сети интервью Романовской – и ревела. Боже, как она прекрасна! Как можно было с ней так поступить?»
Саша Романовская, фото: nashaniva.by
«В основном слушаю «Дождь» и «Настоящее время». Но вместе с тем пытаюсь прочитать как можно больше информации, чтобы сложилось собственное мнение о происходящем. Чтобы аргументированно возразить, если кто-то возьмется утверждать: мол, мой взгляд ошибочен и однобок — и что появлению этого мнения способствовали друзья из Беларуси, с которыми общаюсь. Мнение пытаюсь сформировать именно свое, а не кем-то навязанное.

Евгения Павлина

Более того, для полноты картины попыталась изучить и государственные каналы. Но после знакомства с рядом сюжетов бросила эту затею. Даже не знаю, как назвать увиденное: смесь очень смешного и очень грустного. Даже чисто физически смотреть было сложно…

Видела в сети интервью Саши Романовской — и ревела. Боже, как она прекрасна! Как можно было с ней так поступить?.. До сих пор не могу в это поверить: убрать из профессии лучшую спортсменку страны, которая сейчас залечивает тяжелую травму и ухаживает за больным отцом? Это двойная подлость, и мне непонятно, как люди, которые этому способствовали, спокойно приняли ситуацию.

Очень хорошо понимаю чувства Саши. Потому что сама посвятила спорту много лет — представляю, какой это удар в спину человеку, отдавшему любимому делу все силы и здоровье.

Все еще плохо сплю по ночам. Особенно когда начитаешься и насмотришься новостей с родины. Я белоруска, даже если и живу вдали от страны.

Но вообще я оптимистка и потому вижу хорошее будущее для Беларуси. У нас очень много талантливых и умных людей. Мы ничем не хуже европейцев и вполне способны построить преуспевающее государство. Почему-то именно эти летом особенно укоренилась в этой мысли. Наверное, как и все белорусы, которые ходили и заново узнавали друг друга. А это очень большое достижение для всех нас», – сказала Павлина.
by.tribuna.com
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