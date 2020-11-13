"Я тоже служил в 3214, где в 80-х нас учили стрелять мимо мирных граждан, бить воинствующую мерзость и быть мужчинами.





И вот теперь трясет, не знаю, за что хвататься — то ли за свечку то ли за автомат... Душа с тобой, однополчанин", — написал Бережков в фэйсбуке, прикрепив фотографию с изображением мемориала из цветов в знак скорби с кончиной Бондаренко.















