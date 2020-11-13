Как сообщалось ранее, 11 ноября вечером на «площади Перемен» в Минске неизвестные начали срезать БЧБ-ленты, в результате чего между ними и местными жителями возник конфликт, завязалась драка, пишет Трибуна





31-летний местный житель Роман Бондаренко был помещен неизвестными в микроавтобус, далее его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелейшими травмами, ему провели операцию, но спасти не смогли. В четверг вечером стало известно, что Роман умер в больнице.





Добавим, что после в интервью « Радыё Свабода » один из свидетелей конфликта рассказал, что узнал среди тех, кто принимал участие в конфликте, «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Имен издание не указывает.





TUT.BY выпустил материал по итогам конфликта во дворе.





среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на Дмитрия Баскова. Примечательно, что ранее человек, похожий на Баскова, появлялся на видео конфликта из-за среза БЧБ-лент в ЖК «Мегаполис» 18 октября – Жители «двора перемен» рассказали, чтоПримечательно, что ранее человек, похожий на Баскова, появлялся на видео конфликта из-за среза БЧБ-лент в ЖК «Мегаполис» 18 октября – на снимке находится слева , по этому кадру человека и опознали свидетели.





Вечером 12 ноября и утром 13 ноября журналисты TUT.BY неоднократно пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку.





Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте и в ближайшие дни не будет.





Интересный момент: паралельно с тем, когда стало известно о смерти Романа Бондаренко, в телеграм-каналах появилась информация, что дом, где живет Басков, охраняют "тихари". Это может свидетельствовать как минимум о том, что Басков был в курсе того, что произошло 11 ноября вечером во дворе площади Перемен.





Известно, что глава Федерации хоккея активный участник провластных автопробегов.





TUT.BY поговорил с одним из жителей «Площади перемен», минчанином Дмитрием. Он не видел сам инцидент с Романом Бондаренко, но лично общался с теми, кто срезал ленточки во дворе потом. Это было примерно в 22.30.





– Увидел, что на площадке были люди, которые активно срезали ленты с забора, а женщина закрашивала зеленой краской мурал. Я остановился поговорить, просто спросил: «Ребята, что вы делаете? Зачем вы портите стену?».(…)





После объяснений, что «пришел с миром», Дмитрий смог пообщаться с неизвестными «о ситуации в стране». Они были в обычной одежде, говорили, что «наводят порядок». Мужчина в маске представился Дмитрием.





– Мужское имя – точно Дмитрий, запомнил, потому что мы тезки. Невысокого роста, ниже меня, то есть ниже 185 сантиметров. В беседе выяснилось, что ему, как и мне, больше 40 лет, что у него есть дети (напомним, Баскову 42 года, у него есть сын и дочь – прим. Tribuna.com). Темненький, ярко выраженные черные брови, карие глаза. Когда я его увидел, сразу всплыло лицо человека с роликов про ситуацию в ЖК «Мегаполис» – очень похож.





Также по опубликованным кадрам с «Площади перемен» (11 ноября - фото слева) и «Мегаполиса» (18 октября - фото справа) можно сделать предположение, что в двух случаях на месте заметили одного и того же человека. Его можно опознать по куртке темного цвета с четырьмя железными пуговицами, которые давали блик от фонарей на темной улице.



