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Хомутовский - об убийстве Романа Бондаренко: У преступлений против своего народа нет срока давности

Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский выразил соболезнования родным и близким убитого жителя двора Перемен Романа Бондаренко.

«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности.


Сегодня 13 ноября в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», – сказал Хомутовский в видео, размещенном в своем Интаграме.
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