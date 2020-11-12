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Футболиста обязали выплатить брестскому «Динамо» 125 тысяч евро. Клуб хотел 700 тысяч

Комитет по статусу и переходам футболистов Белорусской федерации футбола частично удовлетворил иск брестского «Динамо» к бывшему защитнику клуба Александру Павловцу, пишет SPORT.TUT.BY


Игрок вступил в переговоры с российским «Ростовом» без разрешения брестчан, что запрещалось контрактом с «Динамо».

В итоге Павловец перешел в «Ростов», а действующие чемпионы Беларуси оценили ущерб из-за досрочного расторжения контракта в 700 000 евро, который решили взыскать с игрока.

В АБФФ решили, что клуб имеет право на компенсацию, но сумму ее посчитали завышенной. В итоге защитнику придется заплатить бывшему клубу 125 000 евро. Крайний срок — 7 декабря 2020 года.
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