Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ
Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков уволен со своей должности, которую занимал с 2018 года.
Об этом сообщается на сайте ФХБ, пишет reform.by.
Официальная причина увольнения — окончание срока действия контракта. Председатель ФХБ Дмитрий Басков выразил благодарность Бережкову за «плодотворную работу» и укрепление имиджа беларусского хоккея, продвижение национального чемпионата.
«Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта», — сказал Басков.
В августе Владимир Бережков высказался в соцсетях о ситуации в Беларуси, резко осудив насилие против граждан.
«Никогда на моей памяти так не дышала страна, разгоняя миллионами сердец по всему миру биения надежд и тревоги. … Сейчас внутри себя однозначно каждый принимает сторону: в ладу он с собой или вгоняет в сон разум, жив он духом или в заботе только о теле. Меня не били, но безвинная кровь соотечественников и показательные пытки извращенцев от власти толерантности в здравом уме вызвать не могут», — заявил тогда Бережков в Facebook и разместил стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе». После этого поста за 18 августа он ничего не писал в соцсети.
09:04 12/11/2020
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