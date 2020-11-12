Еще один топ-клуб начал работу над трансфером Месси
"Пари Сен-Жермен" заинтересован в подписании аргентинца.
Лионель Месси / фото REUTERS
Финалист Лиги чемпионов 2019-2020 "Пари Сен-Жермен" вступил в борьбу за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Об этом сообщает ESPN.
Источник отмечает, что представители ПСЖ уже связывались с отцом и агентом звездного футболиста Хорхе Месси.
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Парижский клуб хочет в январе начать переговоры по трансферу аргентинца.
Зимой у Месси останется полгода по соглашению с "Барселоной". Он сможет заключить предварительный контракт с другим клубом.
Напомним, 33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры.
На Месси также претендует английский "Манчестер Сити".
08:35 12/11/2020
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