Еще один топ-клуб начал работу над трансфером Месси

Лионель Месси / фото REUTERS





Финалист Лиги чемпионов 2019-2020 "Пари Сен-Жермен" вступил в борьбу за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.





Об этом сообщает ESPN.





Источник отмечает, что представители ПСЖ уже связывались с отцом и агентом звездного футболиста Хорхе Месси.





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Парижский клуб хочет в январе начать переговоры по трансферу аргентинца.





Зимой у Месси останется полгода по соглашению с "Барселоной". Он сможет заключить предварительный контракт с другим клубом.





Напомним, 33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры.





На Месси также претендует английский "Манчестер Сити".







