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Василий Хомутовский: «В Беларуси с тобой могут сделать все, что хотят. Но я горжусь нашим народом»

Белорусский специалист Василий Хомутовский высказался о происходящих в стране событиях.

Василий Хомутовский: «В Беларуси с тобой могут сделать все, что хотят. Но я горжусь нашим народом»
Фото: dynamo-brest.by
- Преступления диктатора Лукашенко уже известны всему миру. Я знаю, что вы присутствовали на митингах и получили штраф, не так ли?

– Да. Я был с другими спортсменами. Я был с людьми, которые всегда участвуют только в мирных митингах. Это самое главное, что нужно написать: мирные митинги! Однако каждую неделю арестовывают граждан, выступающих против нынешнего режима. Здесь, в Беларуси, мы все переживаем очень сложный период. Страна против президента, который действует только силами милиции и армии. Похоже на то, что происходило с Чаушеску в Румынии!

Я не знаю, что нас ждет в будущем. В Беларуси люди умирают, не сделав ни малейшего агрессивного жеста. Но я горжусь всем населением, потому что мы едины, мы уважаем друг друга, и это отличный повод радоваться, что вся страна против человека, который после сфальсифицированных выборов использует только силовиков.

- Чувствуете ли вы там опасность?

– Мы все чувствуем себя в опасности, потому что в Беларуси с тобой могут сделать все, что хотят. Но я горжусь нашим народом. Людей бьют, но они каждую неделю выходят на мирные демонстрации несогласия с режимом, – сказал Хомутовский.
by.tribuna.com
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