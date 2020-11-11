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Надежда Остапчук - Кочановой: То есть посадки медиков, издевательства над ними – это "все хорошо"

Известная своими критическими высказываниями в отношении власти толкательница ядра прокомментировала слова главы Совета Республики в адрес врачей.


"Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». Ага, то есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать! И Кочанову это не волнует.

Вот и нашли еще одну болевую точку гниющей системы. От себя хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность нашим врачам, медработникам. Вы спасаете не только нас, но нашу страну от этой «раковой опухоли", – пишет Надежда Остапчук.  
Источник: gazetaby.com
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