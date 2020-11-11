"Сборная Финляндии по биатлону очень заинтересована во мне.





Тест по финскому языку я уже сдала. И подала заявление на получение финского гражданства, так что теперь с нетерпением жду решения.





Рассчитываю вернуться в биатлон, когда получу гражданство. Я много лет не участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому я должна начать со второго уровня ИБУ.





Уже четыре года, как я не выступаю за сборную Беларуси, с тех пор, как переехала в Йоэнсуу", – сказала Киннунен.