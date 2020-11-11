+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Анастасия Киннунен: Сборная Финляндии очень заинтересована во мне - подала заявление на гражданство

Бывшая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), которая давно живет в Финляндии, рассказала, что может вернуться в биатлон.

"Сборная Финляндии по биатлону очень заинтересована во мне.

Тест по финскому языку я уже сдала. И подала заявление на получение финского гражданства, так что теперь с нетерпением жду решения.

Рассчитываю вернуться в биатлон, когда получу гражданство. Я много лет не участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому я должна начать со второго уровня ИБУ.

Уже четыре года, как я не выступаю за сборную Беларуси, с тех пор, как переехала в Йоэнсуу", – сказала Киннунен. 
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]