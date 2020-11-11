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Задержанным спортсменам Кравченко и Ганину дали 10 суток

Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин, задержанные в воскресенье в Минске, приговорены к 10 суткам ареста каждый.

До этого они трое суток провели в изоляторе в Жодино.


Ганин и Кравченко были задержаны в Минске 8 ноября, когда находились в автомобиле. Вскоре их отправили в Жодино.

Отметим, что они входят в Свободное объединение спортсменов SOS.BY и неоднократно выступали против насилия и фальсификаций на выборах.
Источник: tut.by
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