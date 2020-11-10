Белан, по многочисленным отзывам, сочетал в себе как превосходную медицинскую подготовку в части устранения травм и восстановления после них, так и умение зарядить уверенностью в позитивном исходе. НОК так проинформировал о произошедшем:





«Он находился на плановом лечении в 4-ой городской клинической больнице Минска. Причиной смерти стало заражение COVID-19». По логике сообщения, подкосило врача там, где должны были помочь...





Начинал свое становление Белан как баскетболист – десять лет провел в системе минского РТИ (ныне БГУИР), команда которого выступала на высшем всесоюзном уровне, уверенно державшись в середняках. Также Валерий два раза становился чемпионом Европы среди студентов.





Но карьеру пришлось закончить из-за травмы – после этого будущий врач захотел познать их природу. Для этого он отучился на отделении спортивной медицины в эстонском Тарту, где увлекся массажем и в целом умением помогать людям ручным воздействием.





Получалось блестяще – рассказывают, после воздействий и упражнений Белана в полноценной жизни возвращались с тяжелейшими травмами, когда другие врачи предсказывали инвалидное кресло.





Оценили талант врача и в белорусском НОК – на восьми Олимпиадах он отработал в составе делегации страны, и, например, на ОИ-2012 пять медалей взяли те, кому доктор успел вовремя помочь. После игр в Рио специалист получил медаль «За трудовые заслуги».





А еще без Белана не было бы той самой победы футболистов над Нидерландами в 1995-м – автор победного гола Сергей Герасимец незадолго до матча травмировался, но врач ему одному подвластными методами вернул в строй бомбардира, который после игры подарил гордившемуся своей работой медику игровую футболку.





Была у Белана личная история успеха – его дочь Татьяна, которую он собственноручно восстанавливал в домашних условиях после повреждений, взяла серебряную медаль на ОИ-2000 в групповых упражнениях художественной гимнастики.





Но признательность за свои победы ему выражали многие представители элиты белспорта. После известия о смерти разного размера некрологи в своих соцсетях ему оставили совершенно разные спортсмены – и те, у кого сейчас обнажилась полярная гражданская позиция, сошлись в скорби по своему герою.





Свои соболезнования выразила Белорусская федерация баскетбола – организация, которую возглавляет Максим Рыженков, замглавы администрации Александра Лукашенко. «В завоеванных нашими игроками медалях – его большая заслуга», – подчеркнули в БФБ.





Елене Левченко в ситуации с арестом никакой поддержки федерация не оказала. Белан же, как говорит легенда белспорта, поддерживал ее всегда. По признанию Елены, она не может поверить в его смерть.





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Еще одна активистка Свободного объединения спортсменов, капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина написала очень трогательный пост о докторе, который называл ее «Катюшкин». Он неоднократно помогал ей с самого ее детства.





«Спасал белорусский спорт раз за разом, день за днем, медаль за медалью, сустав за суставом, давал надежду спортсменам там, где уже, казалось бы, ее нет. Сотни, тысячи, десятки тысяч спортсменов прошли через его теплые руки и огромное доброе сердце», – написала Снытина.





Солидарны были экс-сокомандница Наталья Марченко и задержанный 8 ноября легкоатлет Андрей Кравченко.





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Андрея Арямнова Белан в интервью называл самым сложным случаем в своей практике. Его проблемы с позвонком доктор вел три года до Олимпиады, отбиваясь от тренеров и лишних турниров – все, как известно, закончилось пекинским триумфом в 2008-м.





В некрологе Арямнов прямо назвал доктора незаменимым: «Для меня это ужасная потеря! Это непревзойденный талант возвращать спортивных инвалидов в строй. Он мог не только вылечить спортсмена, но и объяснить причину, вследствие чего возникает травма, и дать не золотой, а бриллиантовый совет, как жить с этим. Прощайте, дорогой друг».









Экс-глава БФЛА Вадим Девятовский хранит практически полное молчание после шумного заявления, что Лукашенко – не его президент, но из-за смерти Белана высказался даже призер он. «Знал его лично и всегда гордился добрыми человеческими отношениями. Вы всегда останетесь в памяти добрым, отзывчивым, позитивным человеком и настоящим профессионалом своего дела!» – написал Девятовский.









В комментариях к этому посту соболезнования выразили призер Европейских игр Кристина Тимановская и товарищи по бронзовой команде ОИ-2008 в групповых упражнениях художественной гимнастики Глафира Мартинович и Ксения Санкович.





Последняя известна тем, что не раз помогала Лукашенко убирать картошку и арбузы, а незадолго до выборов заявила, что Беларусь за время руководства Лукашенко «преобразилась» и даже «расцвела на глазах», а после так и не была замечена в осуждении насилия силовиков и остается ведущей ОНТ.





Но по соседству с ее комментарием скорби по Белану – комментарий активиста Свободного объединения спортсменов Степана Попова. Врачи помогают всем.





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Реакция пришла даже из стана молчаливых хоккеистов, которых на высказывания не пробивает даже насилие над коллегой. Соболезнования о смерти Белана выразил защитник «Шахтера» Илья Казнадей.





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Из врачебного сообщества сейчас приходит все больше печальных новостей. У медиков есть свое обращение за честные выборы и против насилия – его подписали уже более 4,3 тысячи человек. Но, к сожалению, изменить ситуацию пока не удается.





Еще в послевыборные дни, когда медики-добровольцы отправлялись в белорусские «горячие точки», силовики позволяли себе насилие над очевидно обозначенными одеждой с красным крестом людьми, что считалось недопустимым даже во время войн.





В целом за три месяца было задержано более 100 медиков (это лишь те, о ком известно), а с конца октября их стали «закрывать» на их собственных акциях. Так, 27 сентября из врачебной цепи солидарности выдернули десять сотрудников РНПЦ «Кардиология» и одного врача 4-й клинической больницы, которые вышли на улицу до смены. Всех наказали штрафами от 675 до 810 рублей.





2 ноября около Белгосмедуниверситета медики мирно выражали солидарность с отчисленными после акций протеста студентами – тут задержали девять медиков, шестерых арестовали, кого на 8, а кого и на 15 суток.





7 ноября медики хотели провести у 1-й минской больницы собственный марш, но собравшиеся были жестко разогнаны силовиками. Уйти смогли далеко не все – задержали около 50 медиков!





Некоторых отпустили из РУВД – другим же пришлось за решеткой ждать суда до понедельника, 9 ноября.

В приговорах сыплются сутки: на судах прямо заявляли, что уважаемых врачей просто некем заменить, но судей это не остановило.

Например, о ведущем научном сотруднике РНПЦ онкологии Александре Миниче заведующий лабораторией онкоурологических патологий Александр Ролевич сказал суду так: «Малоинвазивные операции высокой сложности на таком уровне, как он, не делает никто. Заменить его – это как высшая и любительская лига», – после чего судья Анастасия Ачалова отправила Минича на 13 суток.





Известному психиатру Сергею Попову та же судья дала 15 суток. За решеткой оставили даже женщину-врача – причем тоже онколога. Хирург Минского онкодиспансера Светлана Добриян получила 13 суток. Задержатся за решеткой еще минимум три медика –

и это далеко не все суды состоялись.