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Лучший шахматист страны приглашает на занятия в свою школу. И взрослых тоже

Международный гроссмейстер и первый в рейтинге игрок Беларуси в шахматы Владислав Ковалев приглашает в свою шахматную школу.

- Занятия ведут профессионалы, которые не только игроки-практики, но и мастерски общаются с детьми через экран компьютера

- Мы работаем на учебной доске и одновременно с учащимися не просто в чате, а в голосовом и видео-режиме.

- Проводятся различные формы онлайн-занятий, в том числе подготовка к конкретному турниру и определенной партии, спарринги ( тренировочные игры), разбор партий.

- В нашей школе не скучно и наши тренеры не отобьют желание вашего ребёнка совершенствоваться в шахматах

- Можно учиться из любой точки планеты, даже на сборах и соревнованиях по индивидуальной программе

- Все, что нужно – это планшет или ноутбук с доступом в интернет

- Наша форма обучения подходит абсолютно каждому. В ней нет ограничений, ни по месту жительства, ни по возрасту

Владислав Ковалев – семикратный чемпион и неоднократный призер  Беларуси среди юношей в разных возрастах. Трижды побеждал на первенстве Беларуси до 20 лет в возрасте 15 лет (2009), 17 лет (2011) и 18 лет (2012). 

Многократный чемпион Беларуси по быстрым шахматам среди юношей. В 2005 году в 11-летнем возрасте поделил 1-2 место на Кубке Беларуси по быстрым шахматам среди мужчин. 

Дважды участвовал в престижном международном юношеском турнире «Юные звезды мира» в городе Кириши (РФ) в 2008—2009 гг.

Участник Всемирных шахматных Олимпиад в Стамбуле (2012) , Тромсе (2014), Баку (2016) и Батуми (2018) в составе сборной Беларуси, командных чемпионатов Европы 2013 г. (Варшава), 2017 г. (Крит) и мира 2017 г. (Ханты-Мансийск), Чемпион Республики Беларусь в 2016 г. Мастер спорта международного класса Республики Беларусь. Стипендиат Президентского спортивного клуба (2009-2015 гг).


Ранее Ковалев подписал письмо с требованием отставки Лукашенко
Источник: tribuna.com
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