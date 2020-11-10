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Теперь официально: Вудкрофт заболел коронавирусом. Исполнять его обязанности будет Грабовский

Главный тренер Крэйг Вудкрофт заболел коронавирусом. Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на пресс-службу команды.

Канадец рассказал, как себя чувствует и кто его заменит на время болезни.

«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.

Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни – очередное испытание, которое предстоит преодолеть. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. 

Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина – активно помогать коллегам на лавке. Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Я же надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Все будет зависеть от результатов следующих тестов», – сообщил Вудкрофт

Помнится, кто-то у нас говорил, что вирусы на льду не летают...
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