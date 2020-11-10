Сборная Беларуси по хоккею / БЕЛТА





Об этом вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал в интервью изданию Iltalehti , передает "Еврорадио".





По его словам, эксперты подготовили 100-страничный отчет, на основании которого может быть принято решение о хоккейном чемпионате в Минске. Но может оказаться так, что окончательный вердикт 16 ноября так и не примут.





Вице-президент ИИХФ говорит, что у хоккейной федерации до сих пор есть разные мнения по поводу проведения чемпионата в Минске. В связи с этим он упомянул задержания белорусских спортсменов.





"Главным вопросом является не политический аспект, а безопасность. Задержания спортсменов? Надеюсь, эта информация дойдет до Швейцарии", — цитирует издание его высказывание.





Как известно, 8 ноября в Минске были задержаны спортсмены Андрей Кравченко, Иван Ганин, Роман Гаев и Андрей Щербатюк.





Ранее в ИИХФ уже говорили, что"не повезут турнир в страну, где царит хаос и революция".





Проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года назначено в двух странах — Беларуси и Латвии.